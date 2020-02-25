В США требуют ввести новые санкцие против РФ. Фото: ТАСС

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Санкции против России требуют ввести лидеры Демократической партии в Сенате США из-за вмешательства Российский Федерации в предстоящие президентские выборы.

Соответствующее обращение к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину подписали лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун, сообщает Reuters.

Сенаторы призвали ввести санкции как против непосредственных нарушителей, так и против тех, кто финансирует их деятельность. По их мнению, сделать что-то меньшее в отношении нарушителей будет уходом от ответственности. В частности, демократы настаивают, что санкции должны быть введены и лично против президента РФ Владимира Путина.

Чак Шумер, Боб Менендес и Шеррод Браун обосновывают свои требования недавним докладом разведсообщества перед Конгрессом о том, что Россия уже начала вмешательство в выборы в США. По данным американской разведки, Москва помогает одновременно президенту США Дональду Трампу и его возможному сопернику сенатору-демократу Берни Сандерсу. В России обвинения отвергают.

Напомним, санкции против России усилили Соединенные Штаты Америки. Вечером 13 февраля Государственный департамент США внес в Федеральный реестр страны информацию о введении санкций против трех российских оборонных предприятий.