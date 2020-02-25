Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, фото: Canal3.md

https://racurs.ua/n134213-v-kieve-v-luke-teplotrassy-obnarujili-tri-tela.html

Ракурс

В Киеве сегодня утром во время пожара в люке теплотрассы обнаружили тела трех человек без признаков жизни.

Инцидент произошел в Голосеевском районе, на улице Набережно-Корчеватской. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что тела обнаружили в процессе борьбы с пожаром, сообщение о котором поступило к спасателям сегодня в 6.21. В 7.38 пожар был ликвидирован.

Пожар возник из-за возгорания мусора.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в июле 2019 года в центре Киева на пепелище в семиэтажном жилом доме нашли тело женщины. Тогда спасателям из-за сильного задымления и высокой температуры пришлось эвакуировать жителей 12 квартир, которые не могли самостоятельно покинуть здание.