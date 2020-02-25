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Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, фото: Canal3.md
В Киеве в люке теплотрассы обнаружили три телаhttps://racurs.ua/n134213-v-kieve-v-luke-teplotrassy-obnarujili-tri-tela.htmlРакурс
В Киеве сегодня утром во время пожара в люке теплотрассы обнаружили тела трех человек без признаков жизни.
Инцидент произошел в Голосеевском районе, на улице Набережно-Корчеватской. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что тела обнаружили в процессе борьбы с пожаром, сообщение о котором поступило к спасателям сегодня в 6.21. В 7.38 пожар был ликвидирован.
Пожар возник из-за возгорания мусора.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, в июле 2019 года в центре Киева на пепелище в семиэтажном жилом доме нашли тело женщины. Тогда спасателям из-за сильного задымления и высокой температуры пришлось эвакуировать жителей 12 квартир, которые не могли самостоятельно покинуть здание.
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