Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, фото: Canal3.md

https://racurs.ua/ua/n134213-u-kyievi-v-luci-teplotrasy-vyyavyly-try-tila.html

Ракурс

У Києві сьогодні вранці під час пожежі у люці теплотраси виявили тіла трьох людей без ознак життя.

Інцидент стався у Голосіївському районі, на вулиці Набережно-Корчуватській. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що тіла виявили в процесі боротьби з пожежею, повідомлення про яку надійшло до рятувальників сьогодні о 6.21. О 7.38 пожежа була ліквідована.

Пожежа виникла через займання сміття.

Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, у липні 2019 року в центрі Києва на згарищі в семиповерховому житловому будинку знайшли тіло жінки. Тоді рятувальникам через сильне задимлення та високу температуру довелося евакуювати жителів 12 квартир, які не могли самостійно залишити будівлю.