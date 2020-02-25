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Ракурс
Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, фото: Canal3.md

У Києві в люці теплотраси виявили три тіла

25 лют 2020, 10:33
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У Києві сьогодні вранці під час пожежі у люці теплотраси виявили тіла трьох людей без ознак життя.

Інцидент стався у Голосіївському районі, на вулиці Набережно-Корчуватській. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що тіла виявили в процесі боротьби з пожежею, повідомлення про яку надійшло до рятувальників сьогодні о 6.21. О 7.38 пожежа була ліквідована.

Пожежа виникла через займання сміття.

Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, у липні 2019 року в центрі Києва на згарищі в семиповерховому житловому будинку знайшли тіло жінки. Тоді рятувальникам через сильне задимлення та високу температуру довелося евакуювати жителів 12 квартир, які не могли самостійно залишити будівлю.

Джерело: Ракурс


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