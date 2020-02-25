Киянці виставили рахунок за опалення на 2 тис. дол., фото — Олешківська міськрада

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Мешканці столичної багатоповерхівки нарахували у січні 2020 року за опалення 53 тис. грн. Як виявилося, рахунок справжній і встановити саме таку суму в комунальників були підстави.

У «Київтеплоенерго» підтвердили, що мешканка будинку на Лівобережжі столиці мусить сплатити за опалення чотирикімнатної квартири з площею 127,3 кв м 52 тис. 932,18 грн.

Це житлове приміщення — єдине в будинку, у якому відсутній квартирний лічильник опалення. Власники решти 176 квартир такі прилади встановили і оплачують лише спожите тепло за показами лічильників.

Різниця, що утворюється між показаннями загальнобудинкового лічильника і сумарними показаннями усіх індивідуальних, нараховується тим, хто не встановив індивідуального лічильника, — повідомляється у Фейсбук комунального підприємства.

У «Київтеплоенерго» погоджуються, що методологічно все витримано правильно, однак такі нарахування суперечать логіці і справедливості, оскільки одна квартира не повинна й не може оплачувати різницю між будинковим і квартирними лічильниками.

В компанії зазначили, що така проблема типова й для інших міст країни та закликають відкоригувати постанову уряду № 630, вимог якої дотримуються теплопостачальники. Тут вимагають запровадити альтернативну методику проведення нарахувань для будинків, у яких понад 70% квартир обладнані індивідуальними приладами обліку.

Щодо згаданого випадку гігантського нарахування, то «Київтеплоенерго» обіцяє зробити перерахунок платіжки на 53 тис грн.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що у лютому 2020 року платіжки за житлово-комунальні послуги будуть найнижчими за всю зиму. У 124 містах України 131 підприємство теплокомуненерго здійснило перерахунок та знизило платіжки за тепло і гарячу воду.