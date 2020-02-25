Киевлянке выставили счет за отопление на 2 тыс. долл., фото — Олешкивский горсовет

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Жительке столичной многоэтажки насчитали в январе 2020 года за отопление 53 тыс. грн. Как оказалось, счет настоящий и установить именно такую ​​сумму у коммунальщиков были основания.

В «Киевтеплоэнерго» подтвердили, что жительница дома на Левобережье столицы должен оплатить отопление четырехкомнатной квартиры площадью 127,3 кв. м 52 тыс. 932,18 грн.

Это жилое помещение — единственное в доме, в котором отсутствует квартирный счетчик отопления.

Владельцы остальных 176 квартир такие приборы установили и оплачивают только потребленное тепло по показаниям счетчиков. Разница, которая образуется между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется тем, кто не установил индивидуального счетчика, — сообщается в Фейсбук коммунального предприятия.

В «Киевтеплоэнерго» соглашаются, что методологически все выдержано правильно, однако такие начисления противоречат логике и справедливости, поскольку одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками.

В компании отметили, что такая проблема типична и для других городов страны, и призывают откорректировать постановление правительства № 630, требований которой придерживаются теплопоставщики. Коммунальщики требуют ввести альтернативную методику проведения начислений для домов, в которых более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета.

Относительно упомянутого случая гигантского начисления, то «Киевтеплоэнерго» обещает сделать перерасчет платежки на 53 тыс грн.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что в феврале 2020 года платежки за жилищно-коммунальные услуги будут самыми низкими за всю зиму. В 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществило перерасчет и снизило платежки за тепло и горячую воду.