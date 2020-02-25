У США вимагають ввести нові санкції проти РФ. Фото: ТАСС

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Санкції проти Росії вимагають ввести лідери Демократичної партії в Сенаті США через втручання Російський Федерації в майбутні президентські вибори.

Відповідне звернення до держсекретаря Майка Помпео та міністру фінансів Стівена Мнучіна підписали лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, старший демократ комітету із закордонних справ Сенату Роберт Менендес і сенатор Шеррод Браун, повідомляє Reuters.

Сенатори закликали ввести санкції як проти безпосередніх порушників, так і проти тих, хто фінансує їхню діяльність. На їхню думку, зробити щось менше відносно порушників буде відходом від відповідальності. Зокрема, демократи наполягають, що санкції повинні бути введені й особисто проти президента РФ Володимира Путіна.

Чак Шумер, Боб Менендес і Шеррод Браун обґрунтовують свої вимоги нещодавньою доповіддю національної розвідки перед Конгресом про те, що Росія вже почала втручання у вибори в США. За даними американської розвідки, Москва допомагає одночасно президенту США Дональду Трампу та його можливому супернику сенатору-демократу Берні Сандерсу. У Росії звинувачення відкидають.

Нагадаємо, санкції проти Росії посилили Сполучені Штати Америки. Увечері 13 лютого Державний департамент США вніс в Федеральний реєстр країни інформацію про введення санкцій проти трьох російських оборонних підприємств.