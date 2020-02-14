США ввели нові санкції проти Росії. Фото: РИА Новости

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Санкції проти Росії посилили Сполучені Штати Америки. Ввечері 13 лютого Державний департамент США вніс до Федерального реєстру країни інформацію про введення санкцій проти трьох російських оборонних підприємств.

Обмежувальні заходи введені відносно КБП імені Шипунова в Тулі, «НВО машиностроение» і ВАТ «Кумертауское авиационное производственное предприятие». Про це повідомили у Федеральному реєстрі США.

Рішення прийнято відповідно до закону про нерозповсюдження зброї масового знищення, крилатих або балістичних ракетних систем в Ірані, Північній Кореї та Сирії. За даними Держдепу США, зазначені підприємства порушили цей закон, тому проти них ввели обмежувальні заходи.

У Росії з таким рішенням не погодилися. Посольство Росії в Вашингтоні вважає, що введення санкцій США є «черговим сплеском русофобії». Про це повідомляється на сторінці посольства в Facebook.

Вбачаємо в такому підході черговий сплеск русофобії, а також спробу забезпечення вузькокон’юнктурних інтересів на міжнародному ринку оборонних технологій, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки розширили список антиросійських санкцій. Санкції введені проти вісьмох осіб та однієї організації за окупацію Криму й агресію Російської Федерації проти України.