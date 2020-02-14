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США ввели новые санкции против России. Фото: РИА Новости

Новые санкции против РФ ввели США: в России их назвали «всплеском русофобии»

14 фев 2020, 09:22
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Санкции против России усилили Соединенные Штаты Америки. Вечером 13 февраля Государственный департамент США внес в Федеральный реестр страны информацию о введении санкций против трех российских оборонных предприятий.

Ограничительные меры введены в отношении КБП имени Шипунова в Туле, «НПО машиностроения» и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие». Об этом сообщили в Федеральном реестре США.

Решение принято в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения, крылатых или баллистических ракетных систем в Иране, Северной Корее и Сирии. По данным Госдепа США, указанные предприятия нарушили этот закон, поэтому против них ввели ограничительные меры.

В России с таким решением не согласились. Посольство России в Вашингтоне считает, что введение санкций США является «очередным всплеском русофобии». Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Усматриваем в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки расширили список антироссийских санкций. Санкции введены против восьми человек и одной организации за оккупацию Крыма и агрессию Российской Федерации против Украины.


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