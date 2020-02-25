Коронавирус обвалил азиатские индексы, отправил японцев работать дома и остановил съемки блокбастера в Италии, фото — Pixabay

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Снижением котировок акций открылись торги на бирже Гонконга 25 февраля. Индекс Hang Seng сократился до значения 26722. Это произошло на фоне расширения географии распространения новой коронавирусной инфекции.

Индекс Hang Seng сократился на 98 пунктов (0,37%). Аналитики пишут, что часть инвесторов начала скупать активы, которые сильно подешевели в предыдущие дни, сообщает в Твиттер ресурс BNO.

В отрицательной зоне торгуются акции большинства финансовых, сырьевых и транспортных компаний. Положительным фактором для рынка стали новости о намерении ряда китайских компаний, в том числе текстильной отрасли, восстанавливать производственные мощности после простоя из-за вспышки коронавируса.

Биржи Шанхая и Шэньчжэня также упали. Эта тенденция повторила вчерашнее падение индексов в Нью-Йорке. Индекс «Шанхай композит» до начала утренней сессии упал на 1,62%, «Шэньчжэнь компонент» снизился на 1,99%.

Напомним, что на Нью-Йоркской фондовой бирже по итогам торгов в понедельник промышленный индекс Dow Jones сократился на 1031,61 пункта (3,56%). Снижение деловой активности эксперты связывают с опасениями инвесторов относительно дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая и последствий этого для мировой экономики.

Между тем госучреждениям в Японии приказано переводить служащих на работу на дому. Правительство призывает и частных предпринимателей создавать условия, позволяющие работникам беспрепятственно оставаться дома в случае недомогания. Это делается для того, чтобы уменьшить риск заражения новым коронавируса в транспорте — в метро и электричках.

Сейчас в Японии инфицировалось 850 человек (691 из них — это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Йокогама).

В Южной Корее новым коронавируса заразились 893 человека, семеро из них умерли. Правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю: он начнется 9 марта. Кроме того, южнокорейская секта под давлением властей решила предоставить список своих членов для обследования на коронавирус. Власти страны считают, что вспышка инфекции в городе Тэгу и соседней провинции началась именно из членов секты Синчхончжи, церковные службы которой дважды посещала одна из зараженных.

Вспышка коронавируса в Италии повлекла приостановление съемок фильма «Миссия невыполнима 7». Такие меры приняли для «осторожности, безопасности актеров и съемочной группы». Трехнедельные съемки должны были пройти в Венеции.

Премьера седьмой части «Миссии» запланирована на июль 2021 года. В фильме снимутся Том Круз, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби. Шесть предыдущих фильмов серии заработали более 3,57 млрд долл.

Согласно последним данным, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 220, включая шесть случаев летальных исходов. Один больной выздоровел. Большинство заразившихся проживают в северной области Ломбардия.

Есть и хорошие новости: во Вьетнаме все инфицированные коронавирусом выздоровели. В течение двух недель в стране не зафиксировали новых случаев заражения. Последний из пациентов, у кого диагностировали острую респираторную инфекцию, вызванную новым коронавирусом 2019 nCoV, полностью выздоровел. Первый случай заражения во Вьетнаме зафиксировали 23 января.

Напомним, что вчера правительство Украины начало комплекс мероприятий для остановки проникновения вируса из Европы через госграницу.