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Новая купюра номиналом 200 грн. Фото: Телеграф

НБУ ввел в оборот новую купюру номиналом 200 грн (ФОТО)

25 фев 2020, 09:20
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Национальный банк Украины (НБУ) с сегодняшнего дня ввел в оборот обновленную купюру номиналом 200 грн. Все основные элементы, размер и характерная цветовая гамма данной банкноты были сохранены.

О введении новой купюры сообщила пресс-служба НБУ.

НБУ уточнил, что данная купюра является продолжением линии банкнот нового поколения и имеет улучшенную защиту.

Новая купюра номиналом 200 грн. Фото: НБУ

Была улучшена рельефность элементов печати, а также особое внимание было уделено детализации элемента для людей с недостатками зрения. Банкнота имеет усовершенствованную ультрафиолетовую и инфракрасную защиту.

Новая купюра номиналом 200 грн. Фото: НБУ

Серийный номер черного цвета нанесен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты и выполнен шрифтом с переменной высотой знаков.

Купюры номиналом 200 грн старого образца также остаются в обороте. Граждане могут рассчитываться банкнотами старого образца параллельно с новыми.

Источник: Ракурс


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