Нова купюра номіналом 200 грн. Фото: Телеграф

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Ракурс

Національний банк України (НБУ) з сьогоднішнього дня ввів в обіг оновлену купюру номіналом 200 грн. Всі основні елементи, розмір і характерна кольорова гама даної банкноти були збережені.

Про введення нової купюри повідомила прес-служба НБУ.

НБУ уточнив, що дана купюра є продовженням лінії банкнот нового покоління і має покращений захист.

Була покращена рельєфність елементів друку, а також особливу увагу було приділено деталізації елемента для людей з вадами зору. Банкнота має вдосконалений ультрафіолетовий та інфрачервоний захист.

Серійний номер чорного кольору нанесений вертикально уздовж правого краю зворотного боку банкноти і виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків.

Купюри номіналом 200 грн старого зразка також залишаються в обігу. Громадяни можуть розраховуватися банкнотами старого зразка паралельно з новими.