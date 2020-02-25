Полігон «Широкий лан». Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n134208-sylnyy-viter-zruynuvav-viyskove-nametove-mistechko-pid-mykolaievom-foto.html

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Військове наметове містечко на полігоні «Широкий лан» під Миколаєвом постраждало від сильного вітру, пориви якого досягали 38 м/с.

Стихія завалила військові намети, повідомляє 235-й Міжвидовий центр підготовки військових частин і підрозділів у Facebook.

Інцидент стався вчора ввечері, багато наметів пошкоджені і потребують заміни.

У повідомленні вказується, що наразі ситуація знаходиться під контролем.

Особовий склад 235-го Міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів проводить демонтаж і заміну пошкоджених наметів, а також зайнятий ремонтом наметів.