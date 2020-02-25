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Ракурс
Полігон «Широкий лан». Фото: ТСН

Сильний вітер зруйнував військове наметове містечко під Миколаєвом (ФОТО)

25 лют 2020, 08:36
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Військове наметове містечко на полігоні «Широкий лан» під Миколаєвом постраждало від сильного вітру, пориви якого досягали 38 м/с.

Стихія завалила військові намети, повідомляє 235-й Міжвидовий центр підготовки військових частин і підрозділів у Facebook.

Вітер зруйнував військове наметове містечко. Фото: FacebookІнцидент стався вчора ввечері, багато наметів пошкоджені і потребують заміни.

Вітер зруйнував військове наметове містечко. Фото: FacebookУ повідомленні вказується, що наразі ситуація знаходиться під контролем.

Вітер зруйнував військове наметове містечко. Фото: FacebookОсобовий склад 235-го Міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів проводить демонтаж і заміну пошкоджених наметів, а також зайнятий ремонтом наметів.

Джерело: Ракурс


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