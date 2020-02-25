Новий коронавірус: українці з круїзного лайнера Diamond Princess не захотіли евакуюватися в Україну

Круїзний лайнер Diamond Princess. Фото: Фрегат Аеро

https://racurs.ua/ua/n134207-novyy-koronavirus-ukrayinci-z-kruyiznogo-laynera-diamond-princess-ne-zahotily-evakuuvatysya.html

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Новий коронавірус став причиною тривалого карантину на круїзному лайнері Diamond Princess. Карантин завершено, але українські громадяни, які працюють на ньому, відмовилися від евакуації в Україну.

Про бажання українців розповів начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Максим Коваленко, повідомляє «Громадське радіо».

Зараз на борту Diamond Princess знаходяться 25 громадян України, двоє з яких зараз перебувають у лікарні. Поки що про свою відмову від евакуації в Україну заявили 24 українців, ще з одним поки не вдалося зв’язатися.

Всі українці є членами екіпажу і їхні зобов’язання визначаються трудовим контрактом, але враховуються і бажання.

Міністерство закордонних справ і Міністерство охорони здоров’я України готові до зміни рішення українців. Якщо вони передумають і вирішать повернутися в Україну, то міністерства будуть вживати відповідні заходи.

Коваленко додав, що рішення про повернення в Україну буде вирішуватися самими українцями, а також керівництвом лайнера.