Новый коронавирус: украинцы с круизного лайнера Diamond Princess не захотели эвакуироваться в Украину

Круизный лайнер Diamond Princess. Фото: Фрегат Аэро

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Новый коронавирус стал причиной длительного карантина на круизном лайнере Diamond Princess. Карантин закончен, но украинские граждане, которые работают на нем, отказались от эвакуации в Украину.

О желании украинцев рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Максим Коваленко, сообщает «Громадське радіо».

В настоящее время на борту Diamond Princess находятся 25 граждан Украины, двое из которых сейчас в больнице. Пока о своем отказе от эвакуации в Украину заявили 24 украинца, еще с одним пока не удалось связаться.

Все украинцы являются членами экипажа и их обязательства определяются трудовым контрактом, но учитываются их желания.

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения Украины готовы к изменению решения украинцев. Если они передумают и решат возвратиться в Украину, то министерства будут предпринимать соответствующие меры.

Коваленко добавил, что решение о возвращении в Украину будет решаться самими украинцами, а также руководством лайнера.