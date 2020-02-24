Главные новости за 24 февраля: Насиров, коронавирус и циклон «Юлия»

Непогода в Одессе, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n134206-glavnye-novosti-za-24-fevralya-nasirov-koronavirus-i-ciklon-uliya.html

Ракурс

Шестой апелляционный административный суд решил, что Романа Насирова незаконно уволили с должности главы Государственной фискальной службы. Таким образом, соответствующее распоряжение Кабмина от 31 января 2018 года признано незаконным.

Новый китайский коронавирус продолжает распространяться по миру. Так, за пределами Китая уже насчитывается более 1,5 тыс. инфицированных. В частности, растет уровень заболеваемости в Иране. Также случаи инфицирования зафиксированы в Афганистане и Ираке, подозрение на коронавирус есть относительно жителя Польши в Кракове.

Также растет число умерших от вируса в Италии.

Кабинет министров Украины ввел дополнительную процедуру контроля авиарейсов, согласно которой все пассажиры, прилетающие из стран, где наблюдается повышенный риск распространения коронавируса, должны пройти процедуру измерения температуры.

Эксперты рекомендуют тем, кто готовится к возможной пандемии, запасаться наличными, водой и лекарствами.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения считают, что пик эпидемии коронавируса в Китае уже преодолен, а в самом Китае утверждают, что нашли эффективную вакцину от этой инфекции.

Около полуночи на Луганском направлении значительно обострилась ситуация. Боевики начали массированные обстрелы позиций ВСУ из ствольной артиллерии и минометов. В частности, было применено вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Сегодня территорию Украины накрыл циклон «Юлия». В результате в ряде регионов произошли десятки чрезвычайных событий, связанных со штормовым ветром. В частности, в Одессе зафиксировали песчаную бурю, а в Николаеве обрушился мост. Также сильные ветры привели к масштабным пожарам в Одесской области.