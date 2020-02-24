В Иране 12 погибших из-за коронавируса. Фото: ЕРА

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Китайский коронавирус продолжает распространяться по всему миру. За пределами Китая насчитывается уже более 1,5 тыс. инфицированных коронавирусом.

В частности, все большее количество заболевших продолжают фиксировать в Иране. Там сообщается о новых случая инфицирования и смерти от коронавируса. Об этом пишет BNO News в Twitter.

Днем 24 февраля стало известно о четырех новых случаях инфицирования коронавирусом в Иране. Таким образом, в стране насчитывается уже 47 заболевших китайским коронавирусом. Также стало известно о новых случая смерти от пневмонии, вызванной COVID-19. Теперь в стране официально насчитывается 12 погибших от коронавируса.

В то же время иранский депутат утверждает, что в городе Кум от нового вируса погибло не менее 50 человек. Также чиновник призвал власти ввести карантин в городе. Местные СМИ пишут, что за последние сутки от коронавируса в городе умерло семь человек. Однако официальные власти страны не подтверждают эту информацию.

Кроме того, новые случаи инфицирования коронавирусом продолжают фиксировать в соседних с Ираном странах. О первом случае заболевания COVID-19 стало известно в Афганистане. Также есть один случай заражения китайским коронавирусом в Ираке, сообщил сегодня телеканал Al Arabiya. По предварительной информации, инфицирован студент-выходец из Ирана.

К тому же, сообщается об увеличении количества инфицированных граждан Южной Кореи, которые совершили паломничество в Израиле. Таких случаев зафиксирован уже 31.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Тем временем с подозрением на коронавирус госпитализирован житель Польши. Его поместили в Университетскую больницу в Кракове. Пациент в последнее время находился в Азии, но не в Китае. Это третий подобный случай в Университетской больнице в Кракове. Но заболевание еще ни у кого не подтверждали, пишет RMF24.

Как сообщалось ранее, из Ирана коронавирус перебрался и в две соседние страны — Бахрейн и Кувейт. Там обнаружены первые случаи инфицирования коронавирусом.

Ранее из-за распространения коронавируса в Иране страны-соседи решили закрыть границы, чтобы не допустить инфицирования своих граждан. Так, границы с Ираном закрыли Турция, Пакистан, Армения, Афганистан и Грузия.