Обмен пленными. Фото: RFI

https://racurs.ua/n134166-zelenskiy-zabyl-ob-osvobojdennyh-plennyh-jurnalist.html

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Президент Украины Владимир Зеленский больше не беспокоится за судьбу освобожденных из плена украинцев. А ведь еще два месяца назад этих людей называли героями и встречали очень пафосно и помпезно. Игнорируются элементарные проблемы людей, которые пожертвовали всем ради возвращения Донбасса в Украину.

Об этом опубликовал пост в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Бутусов заявил, что к некоторым из освобожденных имеются вопросы у правоохранительных органов, но героизм других людей, освобожденных из плена, не подвергается сомнению.

По словам журналиста, ни один из освобожденных так и не получил обещанную компенсацию в сумме 100 тыс. грн и многим людям приходится нищенствовать. Не выплачивается освобожденным и зарплата за те месяцы и годы, которые они провели в плену. А ведь эти люди защищали Украину и шли на жертвы ради страны.

Некоторые люди остались на улице, так как их дома и квартиры отобрали оккупанты, а в Украине их не смогли обеспечить жильем.

Многие освобожденные пленные требуют медицинской помощи. В частности, у многих имеются серьезные проблемы с зубами, которые были выбиты во время допросов и пыток.

Не решается вопрос и с предоставлением людям работы, которая бы смогла их обеспечить материально.

Бутусов отметил, что это выглядит прекрасно и умилительно, когда президент обеспокоен судьбой украинки и ее собачки, которые остались в Ухане, но в Украине есть гораздо большая проблема, нежели коронавирус — это война.

Журналист заявил, что государство должно беспокоиться о тех людях, которые ценой своего здоровья и жизней отстаивают рубежи Украины на востоке, и не имеет права забывать об их судьбах.

Бутусов подытожил, что за словами президента должны стоять поступки, а в ином случае — это лишь пустой треп и пиар.