Обмін полоненими. Фото: RFI

https://racurs.ua/ua/n134166-zelenskyy-zabuv-pro-zvilnenyh-polonenyh-jurnalist.html

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Президент України Володимир Зеленський більше не турбується за долю звільнених із полону українців. А ще два місяці тому цих людей називали героями і зустрічали дуже пафосно і помпезно. Ігноруються елементарні проблеми людей, які пожертвували усім заради повернення Донбасу в Україну.

Про це опублікував пост у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Бутусов заявив, що до деяких із звільнених є питання у правоохоронних органів, але героїзм інших людей, звільнених із полону, не піддається сумніву.

За словами журналіста, жоден із звільнених так і не отримав обіцяну компенсацію в сумі 100 тис. грн і багатьом людям доводиться жебракувати. Не виплачується звільненим і зарплата за ті місяці і роки, які вони провели у полоні. Але ж ці люди захищали Україну і йшли на жертви заради країни.

Деякі люди залишилися на вулиці, так як їх будинки і квартири відібрали окупанти, а в Україні їх не змогли забезпечити житлом.

Багато звільнених полонених потребують медичної допомоги. Зокрема, у багатьох є серйозні проблеми з зубами, які були вибиті під час допитів і катувань.

Не вирішується питання і з забезпеченням людей роботою, яка б змогла їх забезпечити матеріально.

Бутусов зазначив, що це виглядає чудово і зворушливо, коли президент стурбований долею українки і її собачки, які залишилися в Ухані, але в Україні є набагато більша проблема, ніж коронавірус — це війна.

Журналіст заявив, що держава повинна турбуватися про тих людей, які ціною свого здоров’я і життя відстоюють рубежі України на сході, і не має права забувати про їхні долі.

Бутусов підсумував, що за словами президента повинні стояти вчинки, а в іншому випадку — це лише порожні балачки та піар.