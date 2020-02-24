В Ірані 12 загиблих через коронавірус. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/ua/n134167-koronavirus-v-irani-zrostaie-kilkist-jertv-v-afganistani-pershe-zarajennya-a-v-polschi-nova.html

Ракурс

Китайський коронавірус продовжує ширитися світом. За межами Китаю налічується вже понад 1,5 тис. інфікованих коронавірусом.

Зокрема, все більшу кількість хворих продовжують фіксувати в Ірані. Там повідомляється про нові випадки інфікування та смерті від коронавірусу. Про це пише BNO News в Twitter.

Вдень 24 лютого стало відомо про чотири нових випадків інфікування коронавірусом в Ірані. Отже в країні налічується вже 47 хворих китайським коронавірусом. Також стало відомо про нові випадки смерті від пневмонії, викликаної COVID-19. Тепер в країні офіційно налічується 12 загиблих від коронавірусу.

Водночас іранський депутат стверджує, що в місті Кум від нового вірусу загинуло щонайменше 50 осіб. Також чиновник закликав владу ввести карантин у місті. Місцеві ЗМІ пишуть, що за останню добу від коронавірусу в місті померло семеро людей. Проте офіційна влада країни не підтверджують цю інформацію.

Окрім того, нові випадки інфікування коронавірусом продовжують фіксувати в сусідніх з Іраном країнах. Про перший випадок захворювання COVID-19 стало відомо в Афганістані.

Також повідомляється про збільшення кількості інфікованих громадян Південної Кореї, які здійснили паломництво в Ізраїлі. Таких випадків зафіксовано вже 31.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Тим часом з підозрою на коронавірус госпіталізований житель Польщі. Його помістили в Університетську лікарню в Кракові. Пацієнт останнім часом перебував в Азії, але не в Китаї. Це третій подібний випадок в Університетській лікарні в Кракові. Але захворювання ще ні в кого не підтверджували, пише RMF24.

Як повідомлялося раніше, з Ірану коронавірус перебрався й в дві сусідні країни — Бахрейн і Кувейт. Там виявлені перші випадки інфікування коронавірусом.

Раніше через поширення коронавірусу в Ірані країни-сусіди вирішили закрити кордони, щоб не допустити інфікування своїх громадян. Так, кордони з Іраном закрили Туреччина, Пакистан, Вірменія, Афганістан і Грузія.