Пик коронавируса прошел, однако инфекция уже обвалила мировые рынкиhttps://racurs.ua/n134199-pik-koronavirusa-proshel-odnako-infekciya-uje-obvalila-mirovye-rynki.htmlРакурс
Пик заболеваемости новый коронавирус SARS-Cov-2 в Китае прошло.
Он приходился на период с 23 января по 2 февраля и с тех пор уровень заболеваемости стабильно падает. Об этом сообщается в Твиттере Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Также зафиксирован низкий уровень смертности от коронавируса в Китае — в городе Ухане, который является центром эпидемии, он составляет от 2% до 4%, за его пределами — 0,7%.
В ВОЗ отмечают, что больные с легкой формой заболевания выздоравливают за период около двух недель, с тяжелой формой — в течение трех-шести недель.
В то же время вирус уже успел привести к падению фондовых рынков в различных регионах, сообщает издание «Страна».
Так, в юго-восточной Азии сегодня утром южнокорейский индекс KOSPI упал на 3,87%, австралийский S&P/ASX 200 на 2,25%, гонконгский Hang Seng Index — на 1,79%.
В Японии и России сегодня торгов не было.
В Европе итальянский FTSE MIB обвалился на 4,4%, немецкий DAX — на 3,35%, французский CAC 40 — на 3,32%, британский FTSE 100 — на 2,75%.
Обвал в Европе стало самым сильным за последние четыре года.
В США индекс Dow Jones снизился более чем 900 пунктов, или на 3%. Фьючерсы на NASDAQ снизились на 3,2%, сообщает издание CNN.
Отмечается, что среди инвесторов, несмотря на падение уровня заболеваемости в Китае, есть опасения относительно роста заболеваемости коронавирусом в остальном мире.
Напомним, в Италии уже по меньшей мере шесть человек умерли в результате инфицирования новым коронавирусом. Более 220 человек заразились.