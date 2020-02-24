«Анти-Грета»: 19-летняя немка критикует радикальных эко-активистов и называет Тунберг марионеткой

Наоми Зайбт, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n134198-anti-greta-19-letnyaya-nemka-kritikuet-radikalnyh-eko-aktivistov-i-nazyvaet-tunberg-marionetkoy.html

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В Германии появилась «альтернатива» известной шведской екоактивистци Грете Тунберг, лидеру движения за значительное уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу с целью противодействия глобальному потеплению и изменению климата.

В отличие от Тунберг, 19-летняя Наоми Зайбт в своих видео на популярном видеосервисе YouTube критикует раздувание экологическими активистами проблемы выбросов углекислого газа в атмосферу и называет климатическую сознательность «отвратительной античеловеческой идеологией», сообщает издание Washington Post.

Отмечается, что Зайбт также использует против немецких СМИ «коронную» фразу Тунберг «Как вы смеете?», озвученную ею во время выступления в ООН в 2019 году, а также обыгрывает ее известное заявление «я хочу, чтобы вы паниковали. Я хочу, чтобы вы чувствовали страх, я чувствую каждый день».

Я не хочу, чтобы вы паниковали. Я хочу, чтобы вы подумали, — заявляет со своей стороны «анти-Грета».

Как утверждает Washington Post, Зайбт поддерживает влиятельный американский аналитический центр Heartland Institute, известный своими связями с администрацией президента США Дональда Трампа. Эта организация отрицает доминирующие сегодня взгляды на изменение климата.

Зайбт также критически относится к феминизму и массовой миграции. Немецкие СМИ утверждают, что она симпатизирует ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

Однако по размеру аудитории она пока с Тунберг конкурировать не может — у Зайбт пока только 50 тыс. подписчиков, в то время как у шведской активистки — миллионы фолловеров в соцсетях.

Напомним, в январе Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в завуалированной форме вспомнил о Тунберг и призвал игнорировать пророков конца света.