Григорий Чапкис. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n134197-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-nagrajdenii-chapkisa.html

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ о награждении орденом князя Ярослава Мудрого V степени известного хореографа Григория Чапкиса.

Текст указа опубликован на официальном сайте Офиса президента.

В документе указано, что Чапкис награжден орденом за личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения и высокое профессиональное мастерство.

Следует отметить, что сегодня, 24 февраля 2020 года, Чапкис отмечает свой 90-й день рождения.

Как известно, орденом князя Ярослава Мудрого Vстепени награждаются известные ученые, художники, писатели, религиозные деятели, бизнесмены, правозащитники и спортсмены.

Чапкис родился в 1930 году в Кишиневе (Королевство Румыния). В годы Второй мировой войны его семья эвакуировалась в Казахстан, а после войны поселилась в Киеве.

В настоящее время Чапкис является профессором кафедры хореографии Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко.