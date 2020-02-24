Тонированный автомобиль на эвакуаторе, фото: «Инспекция по парковке»

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В Киеве патрульные полицейские догнали и остановили эвакуатор, перевозивший полностью тонированный легковой автомобиль, и достали из легковушки двоих детей, которых в транспортном средстве закрыли их родители.

Дети находились на заднем сиденье автомобиля. Об этом сообщает Инспекция по парковке на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что, поскольку на месте уже находился водитель автомобиля, транспортное средство сняли с эвакуатора. Водителю выписали штраф на сумму 510 грн.

По информации издания «Сегодня», этот инцидент произошел в субботу около 16.00, когда на улице уже начинало темнеть. Эта машина была неправильно припаркована на улице Крещатик.

В Инспекции по парковке отмечают, что их сотрудники не имеют права дергать ручки дверей транспортных средств и заглядывать в салон, а изнутри автомобиля не звучало никаких звуков.

Ошибки инспекторов здесь нет никакой, они действовали согласно инструкции. Вопрос к родителям, которые додумались оставить детей одних в закрытой машине и пойти по делам, — подчеркивают в инспекции.

В Украине от владельцев автомобилей с тонированными стеклами требуется, чтобы с улицы было видно водителя и пассажира, а изнутри транспортного средства — дорогу.

Напомним, сегодня в Киеве на улице Николая Бажана маршрутное такси столкнулось с грузовиком. В результате 11 человек госпитализировали.