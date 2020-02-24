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Тонированный автомобиль на эвакуаторе, фото: «Инспекция по парковке»
В Киеве детей достали из полностью тонированного автомобиля, который увозил эвакуатор (ФОТО)https://racurs.ua/n134196-v-kieve-detey-dostali-iz-polnostu-tonirovannogo-avtomobilya-kotoryy-uvozil-evakuator-foto.htmlРакурс
В Киеве патрульные полицейские догнали и остановили эвакуатор, перевозивший полностью тонированный легковой автомобиль, и достали из легковушки двоих детей, которых в транспортном средстве закрыли их родители.
Дети находились на заднем сиденье автомобиля. Об этом сообщает Инспекция по парковке на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Отмечается, что, поскольку на месте уже находился водитель автомобиля, транспортное средство сняли с эвакуатора. Водителю выписали штраф на сумму 510 грн.
По информации издания «Сегодня», этот инцидент произошел в субботу около 16.00, когда на улице уже начинало темнеть. Эта машина была неправильно припаркована на улице Крещатик.
В Инспекции по парковке отмечают, что их сотрудники не имеют права дергать ручки дверей транспортных средств и заглядывать в салон, а изнутри автомобиля не звучало никаких звуков.
Ошибки инспекторов здесь нет никакой, они действовали согласно инструкции. Вопрос к родителям, которые додумались оставить детей одних в закрытой машине и пойти по делам, — подчеркивают в инспекции.
В Украине от владельцев автомобилей с тонированными стеклами требуется, чтобы с улицы было видно водителя и пассажира, а изнутри транспортного средства — дорогу.
Напомним, сегодня в Киеве на улице Николая Бажана маршрутное такси столкнулось с грузовиком. В результате 11 человек госпитализировали.
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