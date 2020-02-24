Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия ДТП, фото: Денис Ивашов

ДТП в Киеве: маршрутка столкнулась с грузовиком, 11 человек госпитализированы — СМИ (ФОТО)

24 фев 2020, 18:27
999

В Киеве сегодня на проспекте Николая Бажана, возле станции метро «Бориспольская» и Харьковской площади, маршрутное такси врезалось в заднюю часть грузовика.

В салоне маршрутного такси в момент ДТП находились люди. Об этом сообщает издание «Киев Оперативный».

ДТП привело к образованию в районе огромного затора.

По информации Фейсбук-сообщества dtp.kiev.ua, в ДТП попало маршрутное такси № 474.

На место инцидента прибыли шесть карет скорой помощи. Жертв в результате инцидента нет, всего пострадали 15 человек, 11 госпитализированы.

Последствия ДТП, фото: Денис Ивашов

Последствия ДТП, фото: Денис Ивашов

Последствия ДТП, фото: «Киев Оперативный»

Последствия ДТП, фото: dtp.kiev.ua

Напомним, в январе в Киеве произошло ДТП со смертельным исходом — легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. В результате инцидента водитель автомобиля погиб на месте, еще двух человек госпитализировали.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше