Последствия ДТП, фото: Денис Ивашов

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Ракурс

В Киеве сегодня на проспекте Николая Бажана, возле станции метро «Бориспольская» и Харьковской площади, маршрутное такси врезалось в заднюю часть грузовика.

В салоне маршрутного такси в момент ДТП находились люди. Об этом сообщает издание «Киев Оперативный».

ДТП привело к образованию в районе огромного затора.

По информации Фейсбук-сообщества dtp.kiev.ua, в ДТП попало маршрутное такси № 474.

На место инцидента прибыли шесть карет скорой помощи. Жертв в результате инцидента нет, всего пострадали 15 человек, 11 госпитализированы.

Напомним, в январе в Киеве произошло ДТП со смертельным исходом — легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. В результате инцидента водитель автомобиля погиб на месте, еще двух человек госпитализировали.