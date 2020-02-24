Наслідки ДТП, фото: Денис Івашов

https://racurs.ua/ua/n134194-dtp-u-kyievi-marshrutka-zitknulasya-z-vantajivkou-11-ludey-gospitalizuvaly-foto.html

Ракурс

У Києві сьогодні на проспекті Миколи Бажана, поблизу станції метро «Бориспільська» та Харківської площі, маршрутне таксі, врізалося в задню частину вантажівки.

В салоні маршрутного таксі в момент ДТП перебували люди. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

ДТП призвела до утворення в районі величезного затору.

За інформацією Фейсбук-спільноти dtp.kiev.ua, у ДТП потрапило маршрутне таксі № 474.

На місце інциденту прибули шість карет швидкої допомоги. Жертв в результаті інциденту немає, загалом постраждали 15 людей, 11 госпіталізували.

Нагадаємо, у січні в Києві сталася ДТП зі смертельними наслідками — легковий автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. В результаті інциденту водій автомобіля загинув на місці, ще двох людей госпіталізували.