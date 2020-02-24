ДТП у Києві: маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою, 11 осіб госпіталізували (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n134194-dtp-u-kyievi-marshrutka-zitknulasya-z-vantajivkou-11-ludey-gospitalizuvaly-foto.htmlРакурс
У Києві сьогодні на проспекті Миколи Бажана, поблизу станції метро «Бориспільська» та Харківської площі, маршрутне таксі, врізалося в задню частину вантажівки.
В салоні маршрутного таксі в момент ДТП перебували люди. Про це повідомляє «Київ Оперативний».
ДТП призвела до утворення в районі величезного затору.
За інформацією Фейсбук-спільноти dtp.kiev.ua, у ДТП потрапило маршрутне таксі № 474.
На місце інциденту прибули шість карет швидкої допомоги. Жертв в результаті інциденту немає, загалом постраждали 15 людей, 11 госпіталізували.
Нагадаємо, у січні в Києві сталася ДТП зі смертельними наслідками — легковий автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. В результаті інциденту водій автомобіля загинув на місці, ще двох людей госпіталізували.