Звільнені полонені не забуті: на наступному тижні вони отримають по 100 тис. грн

Звільнені полонені не забуті. Фото: UA.News

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Звільнені полонені не забуті, а для виплати людям компенсацій по 100 тис. грн потрібен час. Після появи в соцмережах і ЗМІ повідомлень про те, що звільнені полонені так і не отримали обіцяної грошової компенсації, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України вирішило оприлюднити проміжні результати своєї роботи з даного питання.

Невеликий звіт з’явився на офіційному сайті Мінветеранів.

У міністерстві повідомили, що протягом останніх двох місяців відомство працює зі звільненими полоненими. Вже завтра на засіданні профільних громадських організацій будуть обрані два представники, які увійдуть до складу міжвідомчої комісії.

У четвер запланована нарада міжвідомчої комісії, на якій будуть розглянуті заяви звільнених полонених щодо надання їм матеріальної допомоги.

Наступного тижня люди отримають на свої банківські рахунки по 100 тис. грн грошової допомоги.

Після звільнення полонених 23 із 25 осіб допомогли оформити паспорти, які були вилучені або втрачені у полоні, а також відкрити банківські рахунки.

У лікарню «Феофанія» було відправлено 64 людини, де їм провели діагностику, надали психологічну підтримку і розписали кожному «дорожню карту» відновлення.

Після проходження курсу лікування у «Феофанії», 40 осіб перевели до госпіталю «Лісова поляна», де їм було надано консультативний супровід і лікування фахівцями шпиталю: терапевтами, неврологами, ортопедом і стоматологом-терапевтом.

Ще 12 осіб було переведено до госпіталю в Циблі.

Про допомогу в забезпеченні житлом попросили 14 осіб, які були спрямовані в один із гуртожитків Києва, де вони були забезпечені засобами гігієни та продуктовими наборами.

Також міністерство надає допомогу в пошуку роботи і вже зроблено кілька пропозицій щодо працевлаштування, а також надається допомога із зубопротезування та проведення необхідних операцій.