Освобожденные пленные не забыты: на следующей неделе они получат по 100 тыс. грн

Освобожденные пленные не забыты. Фото: UA.News

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Освобожденные пленные не забыты, а для выплаты людям компенсаций по 100 тыс. грн требуется время. После появления в соцсетях и СМИ сообщений о том, что освобожденные пленные так и не получили обещанной денежной компенсации, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины решило обнародовать промежуточные результаты своей работы по данному вопросу.

Небольшой отчет появился на официальном сайте Минветеранов.

В министерстве сообщили, что на протяжении последних двух месяцев ведомство работает с освобожденными пленными. Уже завтра на заседании профильных общественных организаций будут выбраны два представителя, которые войдут в состав межведомственной комиссии.

В четверг запланировано совещание межведомственной комиссии, на котором будут рассмотрены заявления освобожденных пленных относительно предоставления им материальной помощи.

На следующей неделе люди получат на свои банковские счета по 100 тыс. грн денежной помощи.

После освобождения пленных 23 из 25 лиц помогли оформить паспорта, которые были изъяты или утрачены в плену, а также открыть банковские счета.

В больницу «Феофания» было отправлено 64 человека, где им провели диагностику, оказали психологическую поддержку и расписали каждому «дорожную карту» восстановления.

После прохождения курса лечения в «Феофании», 40 человек перевели в госпиталь «Лесная поляна», где им было предоставлено консультативное сопровождение и лечения специалистами госпиталя: терапевтами, неврологами, ортопедом и стоматологом-терапевтом.

Еще 12 человек было переведено в госпиталь в Циблях.

О помощи в обеспечении жильем попросили 14 человек, которые были направлены в одно из общежитий Киева, где они были обеспечены средствами гигиены и продуктовыми наборами.

Также министерство оказывает помощь в поиске работы и уже сделано несколько предложений по трудоустройству, а также оказывается помощь в зубопротезировании и проведении необходимых операций.