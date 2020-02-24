Коронавирус фиксируют во все большем количестве государств, фото: Pixabay

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В Омане, султанате, расположенном на юго-востоке Аравийского полуострова, зарегистрированы первые два случая заболевания новым коронавирусом SARS-Cov-2.

Инфекцию обнаружили у двух женщин, которые перед тем посещали Иран, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, всего в мире уже зафиксировано 79 тыс. 716 подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом, из них 2 тыс. 628 человек умерли.

По сообщениям оманских СМИ, женщины находятся в стабильном состоянии.

Оман приостановил все рейсы гражданской авиации с Ираном.

Еще одна страна региона — Объединенные Арабские Эмираты запретила своим гражданам ездить в Иран и Таиланд, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Италии уже зафиксированы более 220 случаев инфицирования новым коронавирусом. Эта инфекция уже привела к смерти по меньшей мере шесть человек.