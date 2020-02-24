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Ракурс
В Германии «Мерседес» наехал на участников карнавала. Фото: Телеграм

В Германии «Мерседес» наехал на участников карнавала, десятки потерпевших (ФОТО, ВИДЕО)

24 фев 2020, 17:19
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В Германии автомобиль «Мерседес» серебристого цвета протаранил толпу людей во время карнавала в городке Фолькмарзен в Северном Гессене.

По меньшей мере 15 человек, среди которых есть дети, получили травмы. На месте происшествия находятся десятки машин скорой помощи, полиции и спасательных служб, также задействован вертолет. Прилегающая территория оцеплена, сообщает Wa.de.

Впоследствии таблоид Bild сообщил, что пострадали более 30 человек, треть из них получила серьезные травмы.

ЧП в Германии: «Мерседес» наехал на 15 участников карнавала. Фото: Wa.de

ЧП в Германии: «Мерседес» наехал на 15 участников карнавала. Фото: Wa.de

ЧП в Германии: «Мерседес» наехал на 15 участников карнавала. Фото: Телеграм

За рулем автомобиля находился немец, он задержан. Сейчас полиция разбирается, был ли это намеренный наезд.

По словам опрошенных свидетелей, водитель объехал ограждение, а затем разогнался, двигаясь к толпе. У свидетелей также создалось впечатление, что водитель прежде всего целился в детей.

Фолькмарзен — это небольшой городок с населением около 6,5 тыс. человек. Он расположен примерно в 28 км к северо-западу от единственного большого города этого региона Касселя.

Источник: Ракурс


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