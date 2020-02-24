В Германии «Мерседес» наехал на участников карнавала. Фото: Телеграм

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Ракурс

В Германии автомобиль «Мерседес» серебристого цвета протаранил толпу людей во время карнавала в городке Фолькмарзен в Северном Гессене.

По меньшей мере 15 человек, среди которых есть дети, получили травмы. На месте происшествия находятся десятки машин скорой помощи, полиции и спасательных служб, также задействован вертолет. Прилегающая территория оцеплена, сообщает Wa.de.

Впоследствии таблоид Bild сообщил, что пострадали более 30 человек, треть из них получила серьезные травмы.

За рулем автомобиля находился немец, он задержан. Сейчас полиция разбирается, был ли это намеренный наезд.

По словам опрошенных свидетелей, водитель объехал ограждение, а затем разогнался, двигаясь к толпе. У свидетелей также создалось впечатление, что водитель прежде всего целился в детей.

Фолькмарзен — это небольшой городок с населением около 6,5 тыс. человек. Он расположен примерно в 28 км к северо-западу от единственного большого города этого региона Касселя.