У Німеччині «Мерседес» наїхав на учасників карнавалу. Фото: Телеграм

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У Німеччині автомобіль «Мерседес» сріблястого кольору протаранив натовп людей під час карнавалу в містечку Фолькмарзен у Північному Гессені.

Щонайменше 15 осіб, серед яких є діти, дістали травми. На місці події перебувають десятки машин швидкої допомоги, поліції та рятувальних служб, також задіяно вертоліт. Прилеглу територію оточено, повідомляє Wa.de.

Згодом таблоїд Bild повідомив, що постраждали понад 30 осіб, третина з них дістала серйозні травми.

За кермом автомобіля перебував німець, його затримано. Зараз поліція розбирається, чи був це навмисний наїзд.

За словами опитаних свідків, водій об’їхав огорожу, а потім розігнався, рухаючись до натовпу. У свідків також склалося враження, що водій насамперед цілився в дітей.

Фолькмарзен — це невелике містечко з населенням близько 6,5 тис. осіб. Воно розташоване приблизно за 28 км на північний захід від єдиного великого міста цього регіону Касселя.