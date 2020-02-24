Результати розслідування MH17: Міжнародна слідча група знайшла свідка запуску ракети по малайзійському боїнгу / facebook.com

https://racurs.ua/ua/n134190-sprava-mh17-mijnarodna-slidcha-grupa-znayshla-svidka-zapusku-rakety-ppo-buk-po-malayziyskomu.html

Ракурс

У справі MH17 з’явилися нові результати розслідування. В Міжнародній спільній слідчій групі (JIT) підтверджують наявність свідка запуску ракети, якою 17 липня 2014 року у небі над Донбасом було збито пасажирський літак Boeing-777 «Малайзійських авіаліній».

Я б сказав, що є очевидець (запуску ракети — ред.). А скільки, я б не казав скільки, — заявив голова JIT Фред Вестербеке в ефірі телеканалу CBS.

За його словами, слідчі впевнені у тому, що ракета була пущена з російської системи ППО «Бук».

Вестербеке також наголосив, що у нього немає сумнівів, що ракетна система «Бук» належала 53-ій бригаді Збройних сил Росії. Окрім цього, він визнав, що Москва впродовж останніх п’яти років взагалі не допомагала у розслідуванні авіакатастрофи рейсу MH17 на Донбасі.

Вони (Росія — ред.) мали надати нам усю інформацію та всі докази, необхідні у цьому складному розслідуванні. Вони мали сказати нам на другий день після того, як це сталося: «Ми зробили помилку» або «Ми вчинили те, чого не мало статися». Вони мусили взяти ініціативу. Але цього так і не було зроблено, — заявив Вестербеке.

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу влітку 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу, усі вони загинули.

Нагадаємо, у червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у катастрофі рейсу МН17. Це троє росіян та громадянин України: тодішній «міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін-Стрєлков, підлеглий Стрєлкова генерал-майор російської армії Сергій «Хмурий» Дубінський, керівник другого відділу розвідки терористів ДНР Олег Пулатов. Громадянин України Леонід Харченко (позивний «Крот»), який керував одним із підрозділів розвідки терористів, разом із Пулатовим супроводжував «Бук» до Сніжного. Усі вище перелічені терористи перебувають у міжнародному розшуку.

Судовий процес над ними повинен розпочатися 9 березня 2020 року у Нідерландах.