Зоряна Скалецька. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n134189-skalecka-vpershe-zustrilasya-z-evakuyovanymy-z-kytau-ale-v-zahysnomu-kostumi-foto-video.html

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Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, яка протягом двох тижнів буде керувати міністерством із Нових Санжар, розповідає в соцмережах про останні новини із обсервації.

Сьогодні Скалецька вперше зважилася поспілкуватися з українцями, які були евакуйовані з Китаю. Про цю подію міністр розповіла в Facebook.

Скалецька розповіла, що вона відвідала палати на другому і третьому поверхах, в яких проводять карантин наші співвітчизники і показала кілька фотографій.

Хоча ні у одного із людей, які знаходяться на карантині, симптомів ГРВІ не виявлено, міністр все ж прийшла в гості у захисному костюмі.

Скалецька уточнила, що костюм є обов’язковою вимогою епідеміологів, яку порушувати не має права навіть міністр.

Скалецька подякувала всім людей, які знаходяться в обсервації, за розуміння і дотримання всіх правил.

Деякі «постояльці» медцентру поскаржилися міністру на побутові проблеми, на що Скалецька заявила, що буде вжито необхідних заходів для забезпечення максимально можливого комфорту в «Нових Санжарах».