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Ракурс
Зоряна Скалецкая. Фото: УНИАН

Скалецкая впервые встретилась с эвакуированными из Китая, но в защитном костюме (ФОТО, ВИДЕО)

24 фев 2020, 17:01
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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая на протяжении двух недель будет управлять министерством из Новых Санжар, рассказывает в соцсетях о последних новостях из обсервации.

Сегодня Скалецкая впервые решилась пообщаться с украинцами, которые были эвакуированы из Китая. Об этом событии министр рассказала в Facebook.

Зоряна Скалецкая. Фото: Facebook

Скалецкая рассказала, что она посетила палаты на втором и третьем этажах, в которых проводят карантин наши соотечественники и показала несколько фотографий.

Хоть ни у одного из находящихся на карантине людей симптомов ОРВИ не обнаружено, все же министр пришла в гости в защитном костюме.

Зоряна Скалецкая. Фото: Facebook

Скалецкая уточнила, что костюм является обязательным требованием эпидемиологов, которое нарушать не имеет права даже министр.

Скалецкая поблагодарила всех людей, которые находятся в обсервации, за понимание и соблюдение всех правил.

Некоторые «постояльцы» медцентра пожаловались министру на бытовые проблемы, на что Скалецкая заявила, что будут предприняты необходимые меры для обеспечения максимально возможного комфорта в «Новых Санжарах».

Источник: Ракурс


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