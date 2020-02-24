В мире продолжается вспышка нового коронавируса

https://racurs.ua/n134188-koronavirus-v-italii-umerli-uje-shest-chelovek-karta.html

Ракурс

В Италии из-за вспышки коронавируса нового типа SARS-Cov-2 умерли уже шесть человек.

Трое случаев смерти от этого заболевания произошло сегодня. Об этом сообщает издание Rai. News

Отмечается, что шестым умершим был 80-летний мужчина из Милана. Также появлялось сообщение о смерти от коронавируса человека, который лечился от рака в городе Брешиа на севере страны, однако впоследствии эту информацию опровергло местное управление здравоохранения.

Всего в Италии пока зафиксировано 223 случая инфицирования, из них 23 человека находятся в тяжелом состоянии. Также один человек вылечился от коронавируса.

Сейчас случаи коронавируса зафиксированы на севере Италии, однако, по сообщениям итальянских СМИ, в расположенном на юге страны Неаполе есть два подозрения на коронавирус.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухане в декабре 2019 года.

В федеральной земле Штирия на юго-востоке Австрии 11 сотрудников больницы находятся на карантине после поездки в Италию, сообщает портал oe24.at.

Эти медики посетили карнавал в Венеции, о чем сообщили своему руководству, находясь в дороге домой. На карантине они будут находиться в течение 12 дней.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, МИД Украины призывает соотечественников воздержаться от поездок в Италию, а в случае пребывания там — соблюдать правила безопасности и при необходимости звонить на горячие линии украинских посольства и консульств в этой стране.