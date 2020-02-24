У світі триває спалах нового коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n134188-koronavirus-v-italiyi-pomerlo-vje-shestero-ludey-karta.html

Ракурс

В Італії через спалах коронавірусу нового типу SARS-Cov-2 померли вже шестеро людей.

Троє випадків смерті від цього захворювання сталося сьогодні. Про це повідомляє видання Rai. News

Зазначається, що шостим померлим був 80-річний чоловік з Мілану. Також з’являлося повідомлення про смерть від коронавірусу людини, яка лікувалася від раку в місті Брешіа на півночі країни, однак згодом цю інформацію спростувало місцеве управління охорони здоров’я.

Загалом в Італії наразі зафіксовано 223 випадки інфікування, з них 23 людини перебувають у тяжкому стані. Також одна людина вилікувалася від коронавірусу.

Наразі випадки коронавірусу зафіксовані на півночі Італії, проте, за повідомленнями італійських ЗМІ, у розташованому на півдні країни Неаполі є дві підозри на коронавірус.

Перші випадки захворювання на коронавірус були зафіксовані в китайському місті Ухані у грудні 2019 року.

У федеральній землі Штирія на південному сході Австрії 11 співробітників лікарні перебувають на карантині після поїздки до Італії, повідомляє портал oe24.at.

Ці медики відвідали карнавал у Венеції, про що повідомили своєму керівництву, перебуваючи в дорозі додому. На карантині вони перебуватимуть протягом 12 днів.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, МЗС України закликає співвітчизників утриматися від поїздок до Італії, а в разі перебування там — дотримуватися правил безпеки та, за необхідності, телефонувати на гарячі лінії українських посольства та консульств у цій державі.