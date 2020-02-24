Коронавірус в Італії: померло вже шестеро людей (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n134188-koronavirus-v-italiyi-pomerlo-vje-shestero-ludey-karta.htmlРакурс
В Італії через спалах коронавірусу нового типу SARS-Cov-2 померли вже шестеро людей.
Троє випадків смерті від цього захворювання сталося сьогодні. Про це повідомляє видання Rai. News
Зазначається, що шостим померлим був 80-річний чоловік з Мілану. Також з’являлося повідомлення про смерть від коронавірусу людини, яка лікувалася від раку в місті Брешіа на півночі країни, однак згодом цю інформацію спростувало місцеве управління охорони здоров’я.
Загалом в Італії наразі зафіксовано 223 випадки інфікування, з них 23 людини перебувають у тяжкому стані. Також одна людина вилікувалася від коронавірусу.
Наразі випадки коронавірусу зафіксовані на півночі Італії, проте, за повідомленнями італійських ЗМІ, у розташованому на півдні країни Неаполі є дві підозри на коронавірус.
Перші випадки захворювання на коронавірус були зафіксовані в китайському місті Ухані у грудні 2019 року.
У федеральній землі Штирія на південному сході Австрії 11 співробітників лікарні перебувають на карантині після поїздки до Італії, повідомляє портал oe24.at.
Ці медики відвідали карнавал у Венеції, про що повідомили своєму керівництву, перебуваючи в дорозі додому. На карантині вони перебуватимуть протягом 12 днів.
Нагадаємо, МЗС України закликає співвітчизників утриматися від поїздок до Італії, а в разі перебування там — дотримуватися правил безпеки та, за необхідності, телефонувати на гарячі лінії українських посольства та консульств у цій державі.