Результаты расследования MH17: Международная следственная группа нашла свидетеля запуска ракеты по малайзийскому боингу / facebook.com

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В деле MH17 появились новые результаты расследования. Сегодня в Международной совместной следственной группе (JIT) подтвердили наличие свидетеля запуска ракеты, с помощью которой 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет Boeing-777 «Малайзийских авиалиний».

Я бы сказал, что есть очевидец (запуска ракеты — ред.), а сколько, я бы не говорил сколько, — заявил глава JIT Фред Вестербеке в эфире телеканала CBS.

По его словам, следователи уверены в том, что ракета была запущена из российской системы ПВО «Бук».

Вестербеке также отметил, что у него нет сомнений, что ракетная система «Бук» принадлежала 53-й бригаде Вооруженных сил России. Кроме этого, он признал, что Москва на протяжении последних пяти лет абсолютно не содействовала в расследовании авиакатастрофы рейса MH17 на Донбассе.

Они (российская сторона — ред.) должны были предоставить нам всю информацию и все доказательства, необходимые для этого сложного расследования. Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло: «Мы совершили ошибку» или «Мы сделали то, чего не должно было произойти». Они должны были проявить инициативу. Но этого так и не случилось, — заявил Вестербеке.

Как сообщалось, пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса летом 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Напомним, в июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в катастрофе рейса МН17. Это трое граждан РФ и украинец: тогдашний так называемый «министр обороны» ДНР «Игорь Гиркин-Стрелков, подчиненный Стрелкова генерал-майор российской армии Сергей «Хмурый» Дубинский, глава второго отдела разведки террористов ДНР Олег Пулатов. А гражданин Украины Леонид Харченко (позывной «Крот»), который руководил одним из подразделений разведки террористов, вместе с Пулатовым сопровождал «Бук» в Снежное. Все вышеперечисленные террористы находятся в международном розыске.

Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года в Нидерландах.