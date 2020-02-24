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Ракурс
Коронавірус фіксують у все більшій кількості держав, фото: Pixabay

Епідемія коронавірусу: в Омані зареєстровані перші два випадки захворювання (КАРТА)

24 лют 2020, 17:47
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В Омані, султанаті, розташованому на південному-сході Аравійського півострова, зареєстровані перші два випадки захворювання на новий коронавірус SARS-Cov-2.

Інфекцію виявили в двох жінок, які перед тим відвідували Іран, повідомляє прес-служба Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ).

Таким чином, загалом у світі вже зафіксовано 79 тис. 716 підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом, з них 2 тис. 628 людей померли.

За повідомленнями оманських ЗМІ, жінки перебувають у стабільному стані.

Оман призупинив усі рейси цивільної авіації з Іраном.

Ще одна країна регіону — Об'єднані Арабські Емірати заборонила своїм громадянам їздити до Ірану та Таїланду, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, в Італії вже зафіксовано понад 220 випадків інфікування новим коронавірусом. Ця інфекція вже призвела до смерті щонайменше шістьох людей.

Джерело: Ракурс


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