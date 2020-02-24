Центр общественного здоровья запустил дистанционный курс по оказанию экстренной помощи при ОРВИ

Онлайн-курс Минздрава. Фото: Online.ua

https://racurs.ua/n134195-centr-obschestvennogo-zdorovya-zapustil-distancionnyy-kurs-po-okazaniu-ekstrennoy-pomoschi-pri-orvi.html

Ракурс

Центр общественного здоровья Минздрава Украины объявил о старте обучения по оказанию экстренной помощи при тяжелых острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ), которое будет проходить на платформе дистанционных курсов.

Информация об этом появилась на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Курс содержит сведения о клиническом лечении пациентов с тяжелой формой ОРВИ, в том числе и больных коронавирусом COVID-19.

В основу курса были взяты материалы Всемирной организации здравоохранения «Critical Care Severe Acute Respiratory Infection Training», которые являются практическим пособием для медработников. Данные сведения рекомендованы для использования медиками, которые принимают участие в проведении интенсивной терапии во время вспышек сезонного вируса гриппа, MERS-CoV, nCoV и других инфекций.

Обучение будет полезно врачам, которые работают в отделениях интенсивной терапии и занимаются лечением пациентов с тяжелыми формами ОРВИ, в том числе с тяжелой пневмонией, острым респираторным дистресс-синдромом, сепсисом и септическим шоком.

После успешного завершения курса выдается сертификат, который является основанием для начисления баллов в программе непрерывного развития профессионализма врачей.