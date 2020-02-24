МОЗ запустило дистанційний курс навчання екстреній допомозі при ГРВІ

Онлайн-курс МОЗ. Фото: Online.ua

https://racurs.ua/ua/n134195-centr-gromadskogo-zdorov-ya-zapustyv-dystanciynyy-kurs-z-nadannya-ekstrenoyi-dopomogy-pid-chas-grvi.html

Ракурс

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України оголосив про старт навчання з надання екстреної допомоги під час важких гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), яке буде проходити на платформі дистанційних курсів.

Інформація про це з’явилася на сайті Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Курс містить відомості про клінічне лікування пацієнтів із тяжкою формою ГРВІ, в тому числі і хворих на коронавірус COVID-19.

В основу курсу увійшли матеріали Всесвітньої організації охорони здоров’я «Critical Care Severe Acute Respiratory Infection Training», які є практичним посібником для медпрацівників. Дані відомості рекомендовані для використання медиками, які беруть участь у проведенні інтенсивної терапії під час спалахів сезонного вірусу грипу, MERS-CoV, nCoV та інших інфекцій.

Навчання буде корисним лікарям, які працюють у відділеннях інтенсивної терапії та займаються лікуванням пацієнтів з важкими формами ГРВІ, у тому числі з важкою пневмонією, гострим респіраторним дистрес-синдромом, сепсисом і септичним шоком.

Після успішного завершення курсу видається сертифікат, який є підставою для нарахування балів у програмі безперевного розвитку професіоналізму лікарів.