Тонований автомобіль на евакуаторі, фото: «Інспекція з паркування»

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У Києві патрульні поліцейські наздогнали та зупинили евакуатор, котрий перевозив повністю тонований легковий автомобіль, й дістали з легковика двох дітей, яких у транспортному засобі закрили їхні батьки.

Діти перебували на задньому сидінні автомобіля. Про це повідомляє Інспекція з паркування на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що, оскільки на місці вже перебував водій автомобіля, транспортний засіб зняли з евакуатора. Водієві виписали штраф на суму 510 грн.

За інформацією видання «Сьогодні», цей інцидент стався у суботу близько 16.00, коли на вулиці вже починало сутеніти. Ця автівка була неправильно припаркована на вулиці Хрещатик.

У Інспекції з паркування зазначають, що їхні співробітники не мають права смикати ручки дверей транспортних засобів та заглядати в салон, а з середини автомобіля не лунало жодних звуків.

«Помилки інспекторів тут немає ніякої, вони діяли відповідно до інструкції. Питання до батьків, які додумалися залишити дітей одних у закритій машині й піти у справах», — наголошують у інспекції.

В Україні від власників автомобілів з тонованим склом вимагається, щоб з вулиці було видно водія та пасажира, а з середини транспортного засобу — дорогу.

Нагадаємо, сьогодні в Києві на вулиці Миколи Бажана маршрутне таксі зіткнулося з вантажівкою. В результаті 11 людей госпіталізували.