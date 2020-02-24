Григорій Чапкіс. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n134197-zelenskyy-pidpysav-ukaz-pro-nagorodjennya-chapkisa.html

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня відомого хореографа Григорія Чапкіса.

Текст указу опублікований на офіційному сайті Офісу президента.

У документі зазначено, що Чапкіс нагороджений орденом за особистий внесок у розвиток національної культури і хореографічного мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність.

Слід зазначити, що сьогодні, 24 лютого 2020 року, Чапкіс відзначає свій 90-й день народження.

Як відомо, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджуються відомі вчені, художники, письменники, релігійні діячі, бізнесмени, правозахисники і спортсмени.

Чапкіс народився у 1930 році в Кишиневі (Королівство Румунія). У роки Другої світової війни його сім’я евакуювалась до Казахстану, а після війни оселилася у Києві.

Зараз Чапкіс є професором кафедри хореографії Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.