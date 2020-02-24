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Ракурс
Григорій Чапкіс. Фото: 24 Канал

Зеленський дав ордена хореографу Чапкісу (ФОТО, ВІДЕО)

24 лют 2020, 19:33
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня відомого хореографа Григорія Чапкіса.

Текст указу опублікований на офіційному сайті Офісу президента.

У документі зазначено, що Чапкіс нагороджений орденом за особистий внесок у розвиток національної культури і хореографічного мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність.

Указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого Григорія Чапкіса. Скріншот сайту Офісу президентаСлід зазначити, що сьогодні, 24 лютого 2020 року, Чапкіс відзначає свій 90-й день народження.

Григорій Чапкіс. Фото: Голос UA

Як відомо, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджуються відомі вчені, художники, письменники, релігійні діячі, бізнесмени, правозахисники і спортсмени.

Чапкіс народився у 1930 році в Кишиневі (Королівство Румунія). У роки Другої світової війни його сім’я евакуювалась до Казахстану, а після війни оселилася у Києві.

Зараз Чапкіс є професором кафедри хореографії Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Джерело: Ракурс


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