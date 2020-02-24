«Анти-Грета»: 19-річна німкеня критикує радикальних еко-активістів та називає Тунберг маріонеткою

Наомі Зайбт, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n134198-anty-greta-19-richna-nimkenya-krytykuie-radykalnyh-eko-aktyvistiv-ta-nazyvaie-tunberg-marionetkou.html

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У Німеччині з’явилася «альтернатива» відомій шведській екоактивістці Греті Тунберг, очільниці руху за значне зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу з метою протидії глобальному потеплінню та зміні клімату.

На відміну від Тунберг, 19-річна Наомі Зайбт у своїх відео на популярному відеосервісі YouTube критикує роздування екологічними активістами проблеми викидів вуглекислого газу в атмосферу та називає кліматичну свідомість «огидною антилюдською ідеологією», повідомляє видання Washington Post.

Зазначається, що Зайбт також використовує проти німецьких ЗМІ «коронну» фразу Тунберг «Як ви смієте?», проголошену нею під час виступу в ООН у 2019 році, а також обігрує її відому заяву «я хочу, щоб ви панікували. Я хочу, щоб ви відчували страх, який я відчуваю кожен день».

Я не хочу, щоб ви панікували. Я хочу, щоб ви подумали, — заявляє зі свого боку «анти-Грета»

Як стверджує Washington Post, Зайбт підтримує впливовий американський аналітичний центр Heartland Institute, відомий своїми зв’язками з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Ця організація заперечує домінуючі сьогодні погляди на зміну клімату.

Зайбт також критично ставиться до фемінізму та масової міграції. Німецькі ЗМІ стверджують, що вона симпатизує ультраправій партії «Альтернатива для Німеччини».

Проте за розміром аудиторії вона наразі з Тунберг конкурувати не може — у Зайбт наразі лише 50 тис. підписників, в той час як у шведскої активістки — мільйони фоловерів у соцмережах.

Нагадаємо, у січні Трамп, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, в завуальованій формі згадав про Тунберг та закликав ігнорувати пророків кінця світу.