У ВООЗ стверджують про здолання піку захворюваності новим коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n134199-pik-koronavirusu-mynuv-prote-infekciya-vje-obvalyla-svitovi-rynky.html

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Пік захворюваності на новий коронавірус SARS-Cov-2 у Китаї минув.

Він припадав на період з 23 січня по 2 лютого й з того часу рівень захворюваності стабільно падає. Про це повідомляється у Твіттері Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ).

Також зафіксовано низький рівень смертності від коронавірусу у Китаї — у місті Ухані, яке є центром епідемії, він становить від 2% до 4%, за його межами — 0,7%.

У ВООЗ зазначають, що хворі з легкою формою захворювання одужують за період близько двох тижнів, з тяжкою формою — протягом трьох-шести тижнів.

Водночас вірус вже встиг призвести до падіння фондових ринків у різних регіонах, повідомляє видання «Страна».

Так, у південно-східній Азії сьогодні вранці південнокорейський індекс KOSPI впав на 3,87%, австралійський S&P/ASX 200 на 2,25%, гонконгський Hang Seng Index — на 1,79%.

У Японії та Росії сьогодні торгів не було.

У Європі італійський FTSE MIB обвалився на 4,4%, німецький DAX — на 3,35%, французький CAC 40 — на 3,32%, британський FTSE 100 — на 2,75%.

Обвал у Європі став найсильнішим за останні чотири роки.

У США індекс Dow Jones знизився на понад 900 пунктів, або на 3%. Ф’ючерси на NASDAQ знизилися на 3,2%, повідомляє видання CNN.

Зазначається, що серед інвесторів, попри падіння рівня захворюваності в Китаї, є побоювання щодо зростання захворюваності коронавірусом у решті світу.

Нагадаємо, в Італії вже щонайменше шестеро людей померли в результаті інфікування новим коронавірусом. Понад 220 людей інфікувалися.