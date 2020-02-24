Головні новини за 24 лютого: Насіров, коронавірус та циклон «Юлія»

Негода в Одесі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n134206-golovni-novyny-za-24-lutogo-nasirov-koronavirus-ta-cyklon-uliya.html

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Шостий апеляційний адміністративний суд вирішив, що Романа Насірова незаконно звільнили з посади голови Державної фіскальної служби. Таким чином, відповідне розпорядження Кабміну від 31 січня 2018 року визнане незаконним.

Новий китайський коронавірус продовжує ширитися світом. Так, за межами Китаю вже налічується понад 1,5 тис. інфікованих. Зокрема, зростає рівень захворюваності в Ірані. Також випадки інфікування зафіксовані в Афганістані та Іраку, підозра на коронавірус є щодо жителя Польщі у Кракові.

Також зростає кількість померлих від вірусу в Італії.

Кабінет міністрів України ввів додаткову процедуру контролю авіарейсів, згідно з якою, всі пасажири, які прилітають з країн, де спостерігається підвищений ризик поширення коронавірусу, повинні пройти процедуру вимірювання температури.

Експерти рекомендують тим, хто готується до можливої пандемії, запасатися готівкою, водою та ліками.

Водночас у Всесвітній організації з охорони здоров’я вважають, що пік епідемії коронавірусу в Китаї вже подолано, а в самому Китаї стверджують, що знайшли ефективну вакцину від цієї інфекції.

Близько опівночі на Луганському напрямку значно загострилася ситуація. Бойовики розпочали масовані обстріли позицій ЗСУ зі ствольної артилерії та мінометів. Зокрема, було застосоване озброєння, заборонене мінськими угодами.

Сьогодні територію України накрив циклон «Юлія». В результаті в низці регіонів сталися десятки надзвичайних подій, пов’язаних зі штормовим вітром. Зокрема, в Одесі зафіксували піщану бурю, а в Миколаєві впав міст. Також сильні вітри призвели до масштабних пожеж на Одещині.