Пожежа на Одещині, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n134205-cyklon-uliya-na-odeschyni-pryzviv-do-masshtabnyh-pojej-video.html

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Сильні вітри призвели до масштабних пожеж в Одеській області.

Так, сьогодні ввечері сталося масштабне займання тростини на одеських полях зрошення в районі Хаджибеївської дороги. Про це повідомляє видання «Думская».

Зазначається, що наразі займання там ліквідоване, інформації про жертв та постраждалих немає.

Також місцеві жителі повідомляють про масштабне займання дністровських плавнів в районі села Маяки Одеської області. Відео пожежі з’явилося у соцмережах.

Також сьогоднішній ураган повалив в Одесі близько 400 дерев, 38 з яких впали на контактну мережу чи дорожнє полотно.

Сьогодні Україну накрив потужний циклон «Юлія», в результаті чого в низці регіонів сталися десятки надзвичайних подій, пов’язаних зі штормовим вітром.

Нагадаємо, за 50 км від Одеси сьогодні сталася піщана буря.