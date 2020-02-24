Новий суперклей може бути виготовлений безпосередньо із залишкової біомаси

https://racurs.ua/ua/n134204-z-vody-ta-roslyn-ucheni-stvoryly-ekologichnyy-superkley-z-unikalnymy-vlastyvostyamy-infografika.html

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«Екологічний» суперклей, який може зіставити конкуренцію сучасним синтетичним аналогам, міжнародній групі вчених вдалося створити за допомогою нанокристалів целюлози рослинного походження та води.

Тобто, він може бути виготовлений безпосередньо з залишкової біомаси сільськогосподарської промисловості чи переробленого паперу, повідомляє прес-служба Університету Аалто (Фінляндія).

На відміну від аналогів, цей суперклей зберігає міцність лише у потрібному напрямку — уздовж основної площини зчеплення міцність у понад 70 разів вища, порівняно з напрямком, перпендикулярним цій площині.

В результаті всього одна крапля такого клею має достатню міцність, щоб витримати вагу до 90 кг, але при цьому склеєні речі за необхідності можуть бути легко розщеплені одним дотиком пальця у правильному напрямку.

Це може бути корисним, зокрема, для захисту тендітних компонентів у техніці, які можуть піддаватися раптовим фізичним ударам, наприклад, дорогих компонентів в мікроелектроніці.

По-справжньому захоплюючим аспектом є те, що хоча наш новий клей може бути одержаний безпосередньо із залишкової біомаси, він перевершує за багатьма показниками комерційні синтетичні продукти, доступні сьогодні, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, торік учені зі шкірок томатів створили речовину, котра дозволяє перетворити звичайну футболку на «електричну», здатну генерувати електрику від різниці температур між тілом та довкіллям.