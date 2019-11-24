«Високотехнологічна» футболка може виробляти електрику за рахунок тепла людського тіла, фото:

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Ракурс

Недорогу футболку, яка виробляє електроенергію від різниці температур між людським тілом та навколишнім середовищем, створила команда іспанських та італійських учених.

Цей винахід являє собою прототип «електронного текстилю», створеного на основі недорогих матеріалів, таких як шкірки помідорів, повідомляє прес-служба Університету Малага (Іспанія).

Наразі при виробництві електронних пристроїв зазвичай використовуються метали. Цей проект зробив крок вперед, і ми змогли генерувати електроенергію, використовуючи легкі, більш доступні та менш токсичні матеріали, — пояснюють учені.

Формула нового винаходу дуже проста: вода та етанол — тип екологічного спирту, отриманий зі шкірок томатів з додаванням вуглецевих наночастинок. При нагріванні така речовина проникає в тканину та прилипає до бавовни, надаючи їй таким чином електричні властивості, такі ж як ті, що утворюються телуром, германієм або свинцем.

Коли хтось ходить або біжить, він нагрівається. Якщо така людина носить футболку з такими характеристиками, різниця між її тілом і більш низькою температурою навколишнього середовища може генерувати електрику, — зазначають дослідники.

Наразі учені продовжують свою роботу над розробкою пристроїв, які можуть бути вбудовані в «електронний текстиль», щоб можна було, наприклад, генерувати світло, зробивши власника такої футболки більш помітним у темну пору доби, або навіть заряджати мобільний телефон без зарядного пристрою.

Нагадаємо, нещодавно інженери Sony створили кишеньковий кондиціонер для футболок.