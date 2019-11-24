«Высокотехнологичная» футболка может производить электричество за счет тепла человеческого тела

https://racurs.ua/n129856-vysokie-tehnologii-uchenye-sozdali-futbolku-kotoraya-generiruet-elektrichestvo-ot-raznicy.html

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Недорогую футболку, которая производит электроэнергию за счет разницы температур между человеческим телом и окружающей средой, создала команда испанских и итальянских ученых.

Это изобретение представляет собой прототип «электронного текстиля», созданного на основе недорогих материалов, таких как кожуры помидоров, сообщает пресс-служба Университета Малага (Испания).

Сейчас при производстве электронных устройств обычно используются металлы. Этот проект сделал шаг вперед, и мы смогли генерировать электроэнергию, используя легкие, более доступные и менее токсичные материалы, — объясняют ученые.

Формула нового изобретения очень простая: вода и этанол — тип экологического спирта, полученный из шкур томатов с добавлением углеродных наночастиц. При нагреве такое вещество проникает в ткань и прилипает к хлопку, придавая ей таким образом электрические свойства, такие же как те, что образуются теллуром, германием или свинцом.

Когда кто-то ходит или бежит, он нагревается. Если такой человек носит футболку с такими характеристиками, разница между его телом и более низкой температурой окружающей среды может генерировать электричество, — отмечают исследователи.

Сейчас ученые продолжают свою работу над разработкой устройств, которые могут быть встроены в «электронный текстиль», чтобы можно было, например, генерировать свет, сделав владельца такой футболки более заметным в темное время суток, или даже заряжать мобильный телефон без зарядного устройства.

Напомним, недавно инженеры Sony создали карманный кондиционер для футболок.