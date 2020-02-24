Новый суперклей может быть изготовлен непосредственно с остаточной биомассы

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«Экологический» суперклей, который может сопоставить конкуренцию современным синтетическим аналогам, международной группе ученых удалось создать с помощью нанокристаллов целлюлозы растительного происхождения и воды.

То есть, он может быть изготовлен непосредственно из остаточной биомассы сельськохозяйственной промышленности или переработанной бумаги, сообщает пресс-служба Университета Аалто (Финляндия).

В отличие от аналогов, этот суперклей сохраняет прочность только в нужном направлении — вдоль основной плоскости сцепления прочность в более чем 70 раз выше по сравнению с направлением, перпендикулярным этой плоскости.

В результате всего одна капля такого клея обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес до 90 кг, но при этом склеенные вещи при необходимости могут быть легко расщеплены одним прикосновением пальца в правильном направлении.

Это может быть полезным, в частности, для защиты хрупких компонентов в технике, которые могут подвергаться внезапным физическим ударам, например, дорогих компонентов в микроэлектронике.

По-настоящему захватывающим аспектом является то, что хотя наш новый клей может быть получен непосредственно из остаточной биомассы, он превосходит по многим показателям коммерческие синтетические продукты, доступные сегодня, — подчеркивают исследователи.

Напомним, в прошлом году ученые из шкурок томатов создали вещество, которое позволяет превратить обычную футболку в «электрическую», способную генерировать электричество от разницы температур между телом и окружающей средой.