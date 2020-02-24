Кадр из фильма

https://racurs.ua/n134203-neizvestnoe-dinamo-poyavilas-pervaya-seriya-ekshn-proekta-o-jizni-futbolnoy-komandy-video.html

Ракурс

Появилась первая серия документального фильма «Неизвестное Динамо» — экшн-проекта, который рассказывает о жизни киевского футбольного клуба.

Всего в проекте запланированы две серии, следующая должна появиться спустя неделю — 2 марта. Об этом сообщается на странице футбольного клуба в видеосервисе YouTube.

Это возможность для фанов и всех, кому интересен футбол, заглянуть в раздевалку команды и многие другие закрытые и секретные места, — отмечается на странице ФК «Динамо» в YouTube.

Отмечается, что зрители смогут увидеть все моменты жизни клуба, такие как установки на матч в раздевалке или «разбор полетов» по ​​результатам игры.

Фильм охватывает время от подготовки к матчу за Суперкубок Украины 2019 года до вылета клуба из Лиги чемпионов после поражения от бельгийского «Брюгге» по сумме двух матчей в августе 2019 года.

Напомним, в начале февраля появилась информация, что легендарному голкиперу киевского «Динамо» Александру Шовковскому якобы предлагают возглавить Министерство молодежи и спорта Украины.